Estudiantes de la UACJ podrán hacer prácticas y servicio en Coesvi

Ciudad Juárez.- Los estudiantes de programas académicos como Administración, Derecho, Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) tendrán la oportunidad de realizar servicio social o prácticas profesionales en las oficinas de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) para el semestre agosto-diciembre 2025.

Así lo dio a conocer Oscar Lozoya, delegado regional de la Coesvi en Juárez, al detallar que se presentó un registro ante el departamento de Responsabilidad Social de la universidad para que la dependencia pueda recibir alumnos como parte de su formación integral.

“Se busca informar a las nuevas generaciones la claridad sobre el quehacer del Gobierno del Estado; también la aplicación de sus conocimientos en proyectos reales, y sobre todo desarrollar en ellos una auténtica vocación de servicio”, explicó el funcionario.

Debido a la áreas de atención que le corresponden a la Coesvi, y como una oportunidad real para los estudiantes interesados se abrirán espacios para quienes cursen los programas de las licenciaturas en Administración de Empresas, Trabajo Social, Derecho, Ingeniería Civil y Arquitectura, quienes podrán realizar sus prácticas profesionales en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Los estudiantes estarán en contacto con las áreas de Administración y Finanzas; Desarrollo Social; Área Jurídica y el Departamento Técnico y de Infraestructura, donde aprenderán procesos administrativos, recursos humanos, financieros y materiales, así como la adquisición de experiencias en planos catastrales y avalúos de propiedades.

Aquellos alumnos que estén interesados en solicitar un espacio deberán acudir a la dirección general de vinculación, intercambio y responsabilidad social de la UACJ para hacer su registro.