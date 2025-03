Ciudad Juárez.- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) en Juárez se manifiestan este martes al exterior de la institución, para denunciar a dos profesores por acoso.

De acuerdo con los estudiantes se trata de dos profesores, el primero E.E. y el segundo I.C., a quienes señalan de abuso sexual y psicológico respectivamente.

Aunque las manifestantes aseguran que ya se realizó la denuncia ante las autoridades de la UACh, en particular con el secretario Académico, la respuesta fue que "se investigará el caso", sin embargo los profesores siguen activos en clases y ya se presentaron las primeras represalias.

"Ahorita nos metieron al audiovisual a hablar con algunos de nosotros, nos dijeron que hasta que no tuviéramos pruebas iban a poder hacer algo, sí hay pruebas, iniciamos el protocolo, nos pidieron varias cosas, nos pidieron una carta, nos dijeron que hasta que no revisen las cosas van a ver qué pasa con los profesores, pero mientras van a estar aquí todavía y es lo que no queremos", expresó una de las denunciantes.

"El profesor I.C. nos reprobó a todo el grupo con uno o dos de calificación por levantar firmas en su contra, por eso también hicimos la manifestación, porque no es justo que estemos reprobados por levantar la voz", expresó la estudiante Abril Fontes, quien se identificó como vocera de las víctimas.

En la manifestación hay estudiantes de Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación y Administración Pública, quienes aseguraron que las manifestaciones seguirán hasta que haya respuesta a su denuncia.