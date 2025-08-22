Ciudad Juárez.- En un esfuerzo por reforzar la cooperación en materia de seguridad binacional, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, encabezó una reunión de trabajo con Michael Engallena, director adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y Fernando Benavides, agregado jurídico del FBI en el Consulado de Ciudad Juárez.

La reunión, celebrada en las instalaciones del Centro de Mando en la ciudad fronteriza, incluyó la presentación de avances y casos de éxito derivados del uso de tecnología aplicada a la videovigilancia en el estado de Chihuahua. Asimismo, se explicó el funcionamiento de la plataforma, su estructura operativa y el impacto que ha tenido en la investigación, prevención y combate de delitos en la frontera.

El encuentro reafirmó el interés de ambas naciones en trabajar de manera coordinada para fortalecer la seguridad pública y garantizar un entorno más seguro para la ciudadanía. Como parte de las actividades, los funcionarios estadunidenses realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer de primera mano la tecnología utilizada.

También participaron en el encuentro Sugey Aguilar, subsecretaria de Inteligencia y Análisis Policial; Ricardo Realivázquez, subsecretario de Despliegue Policial; Gustavo Morales, coordinador de Asuntos Internacionales de la SSPE; y Jorge Muro, director del C7-IA.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado destacó que estos encuentros forman parte de la estrategia de colaboración internacional, que busca aprovechar la innovación tecnológica y el intercambio de información para combatir al crimen con mayor eficacia.