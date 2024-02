Ciudad Juárez.- A pocos días de festejarse una de las fechas más especiales para los enamorados, a través de las redes sociales se han dado a conocer los famosos ramos de flores ‘buchones’ eternos, los cuales son realizados con listones de colores.

Alicia Longoria, emprendedora local se ha encargado de impulsar a hombres y mujeres a iniciar su propio negocio con la creación de moños para el cabello y ramos de flores.

También se encarga de distribuir o solicitar los materiales necesarios para sus clientas, pues asegura que actualmente las personas buscan obsequiar cosas que sean duraderas, bonitas y originales.

Para considerar que un ramo de rosas es buchón debe tener más de 200 flores, por lo que es necesario invertir bastantes horas en la elaboración de cada una de estas, medidas exactas de cada pétalo y por supuesto buscar la perfección

“Hacer un ramo de flores eternas lleva horas de dedicación y trabajo, esmero y paciencia por eso debemos valorar el trabajo de los demás, cuidarlo y ¿por qué no? hasta promoverlo, no hay que regatear, los materiales no son económicos y el tiempo de los demás tampoco mejor ayudemos a quienes tal vez con miedos, nervios o inseguridades deciden buscar su ingreso por medio de las manualidades”, enfatizó la también emprendedora.

Constantemente en la ‘Tiendita rosa’ Alicia recibe a jóvenes y adultos que ya iniciaron con su negocio, por lo que es la misma emprendedora quien extiende la invitación a la comunidad a respaldar y apoyar los negocios locales, además de respetar el trabajo de los que han decidido aventurarse en un proyecto de vida por medio de las ventas.