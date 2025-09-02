Estos apellidos reciben hoy pago de la Pensión Bienestar

Ciudad Juárez.– Las personas beneficiarias de los Programas para el Bienestar recibirán el recurso del bimestre septiembre-octubre del uno al 25 de este mes; hoy corresponde el turno a los derechohabientes cuya inicial de su primer apellido comience con la letra B.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la dispersión bancaria corresponde a los programas prioritarios del Gobierno Federal.

“En el segundo piso de la Cuarta Transformación, las Pensiones y programas para el bienestar continúan y se fortalecen para una mejor calidad de vida de la población, principalmente, de quienes viven en mayor vulnerabilidad”, resaltó.

El monto por programa es:

- Pensión de Personas Adultas Mayores por 6 mil 200 pesos en cada bimestre.

- Pensión Mujeres Bienestar por 3 mil pesos bimensuales.

- Pensión de Personas con Discapacidad 3 mil 200 pesos cada dos meses.

- Apoyo para Hijos e Hijas de Madres Trabajadoras, por mil 650 pesos bimensuales.

- Sembrando Vida por 6 mil 450 pesos mensuales.

Los pagos se realizarán por orden alfabético con el siguiente orden y fechas

Cortesía



En Juárez existen cinco sucursales del Banco del Bienestar, en donde los beneficiarios pueden realizar retiros de efectivo en el cajero automático con su tarjeta y los cuatro dígitos del Número de Identificación Personal (NIP) o bien, en caja, con su número de cuenta y copia de su identificación oficial.

Los bancos atienden en ventanilla de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y se encuentran ubicados en:

- Sucursal Mariscal, calle Ignacio Mariscal y calle Mejía.

- Sucursal Ex hipódromo, avenida Vicente Guerrero y avenida Antonio J. Bermúdez.

- Sucursal Centro (solo ventanilla): en calle Ramón Corona y 16 de Septiembre 137, colonia Centro.

- Sucursal Aerojuárez, calle Enrique Pinocelli 8881, de la colonia Aerojuárez.

- Sucursal Azteca, calle Acolhuas 3180, colonia Azteca.