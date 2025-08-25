Ciudad Juárez.- Una vecina del fraccionamiento Villas Residencial denunció que le solicitaron 5 mil pesos para poder retirar un árbol que, debido a las raíces, está dañando la banqueta frente a su domicilio. Sin embargo, autoridades municipales aclararon que ese cobro es falso.

Daniel Zamarrón, director de Parques y Jardines, explicó que el trámite es gratuito, pero se debe cumplir con ciertos requisitos. El ciudadano debe presentar una carta solicitando la anuencia para retirar el árbol, explicar los daños que ocasiona, adjuntar fotografías de la afectación y copia de la INE que coincida con el domicilio.

“El retiro no tiene costo, lo que sí se pide es la donación de tres árboles para reponer el que se retire”, indicó el funcionario. Agregó que los retiros en propiedad privada deben hacerse con personal contratado por el propietario, salvo en casos de riesgo latente de caída, donde sí interviene el Municipio.

Por su parte, César Díaz, director de Ecología, advirtió que sí puede haber multas en caso de retirar un árbol sin permiso. “Depende del motivo, pero en domicilios particulares puede iniciar en 20 UMAs, es decir, alrededor de mil 200 pesos, y aumentar según el tipo y tamaño del árbol”, señaló.

Ambas dependencias reiteraron que no existen cobros de miles de pesos por estos trámites y exhortaron a los ciudadanos a seguir el procedimiento formal para evitar sanciones.