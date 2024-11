Estiman superar cifra de testamentos este año

Ciudad Juárez.- En lo que va del año, el Registro Público de la Propiedad ha recibido un total de mil 164 testamentos olográfos, por lo cual, esperan superar la cifra del 2023.

Karla Vergara Briseño, titular de la dependencia, informó que el año pasado recibieron un aproximado de mil 300 trámites, por lo que estimó que en esta ocasión sí alcanzarán a superar la cifra.

También dijo que aún tienen citas que ingresaron en el programa de estímulos del "mes del testamento", hasta la primera semana del mes de diciembre y atienden un promedio de 20 citas diarias.

La funcionaria comentó que no todos los usuarios logran concluir su trámite, ya que hay personas que no saben leer y escribir, o que por sus condiciones físicas no están en posibilidades de hacerlo.

"Aquí hay que recordar que nuestro testamento sí está limitado a las personas que sepan leer y escribir, entonces a la gente que acude y que lamentablemente no sabe leer y escribir, o bien, que ya por sus condiciones físicas ya no puede escribir o leer, pues los invitamos y los referimos con un notario público para que él los pueda apoyar y pueda concluir este testamento", declaró Vergara Briseño.

Actualmente el costo del testamento olográfo en Registro Público de la Propiedad es de 978 pesos, sin embargo, aclaró que ya no hay citas disponibles, sino hasta el mes de enero del 2025.