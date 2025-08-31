Ciudad Juárez.- Durante este sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevó a cabo una jornada de esterilizaciones gratuitas organizada por la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) en la Escuela Primaria Federal Ricardo Flores Magón, en Rancho Anapra.

Los dueños de las mascotas debieron realizar registro previo y cumplir con ciertos requisitos para la intervención quirúrgica:

  • Estado de salud aparentemente sano.
  • Mascotas libres de garrapatas.
  • Ayuno mínimo de 8 horas.
  • Caja transportadora, correa o bozal en caso de mascotas agresivas, intolerantes o nerviosas.
  • Caja, reja o transportadora para gatos, ya que suelen alterarse y son propensos a arañar, morder o escapar.
  • Al entregar la mascota, se proporcionaron instrucciones de cuidado, alimentación e higiene posteriores a la cirugía.

El equipo de médicos veterinarios comenzó las actividades desde las 7:00 de la mañana, atendiendo a perros y gatos programados. Más de 200 mascotas fueron intervenidas durante la jornada.

La esterilización de perros y gatos ofrece beneficios importantes:

  • Control de la sobrepoblación.
  • Prevención de enfermedades.
  • Mejora en el comportamiento.
  • En hembras: previene infecciones uterinas, cáncer de mama y de matriz.
  • En machos: previene cáncer testicular y enfermedades de próstata.

Además de las esterilizaciones, los asistentes pudieron acceder a servicios complementarios como: microchip, vacunación, spray contra garrapatas y un módulo informativo sobre adopción y tenencia responsable.

Compartir:
Tal vez te interese
Ataque aéreo israelí mata al primer ministro rebelde hutí en la capital de Yemen
Internacional Ataque aéreo israelí mata al primer ministro rebelde hutí en la capital de Yemen
León golea a Querétaro
Deportes León golea a Querétaro
Publicidad
Enlaces patrocinados