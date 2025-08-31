Ciudad Juárez.- Durante este sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevó a cabo una jornada de esterilizaciones gratuitas organizada por la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) en la Escuela Primaria Federal Ricardo Flores Magón, en Rancho Anapra.

Los dueños de las mascotas debieron realizar registro previo y cumplir con ciertos requisitos para la intervención quirúrgica:

Estado de salud aparentemente sano.

Mascotas libres de garrapatas.

Ayuno mínimo de 8 horas.

Caja transportadora, correa o bozal en caso de mascotas agresivas, intolerantes o nerviosas.

Caja, reja o transportadora para gatos, ya que suelen alterarse y son propensos a arañar, morder o escapar.

Al entregar la mascota, se proporcionaron instrucciones de cuidado, alimentación e higiene posteriores a la cirugía.

El equipo de médicos veterinarios comenzó las actividades desde las 7:00 de la mañana, atendiendo a perros y gatos programados. Más de 200 mascotas fueron intervenidas durante la jornada.

La esterilización de perros y gatos ofrece beneficios importantes:

Control de la sobrepoblación.

Prevención de enfermedades.

Mejora en el comportamiento.

En hembras: previene infecciones uterinas, cáncer de mama y de matriz.

En machos: previene cáncer testicular y enfermedades de próstata.

Además de las esterilizaciones, los asistentes pudieron acceder a servicios complementarios como: microchip, vacunación, spray contra garrapatas y un módulo informativo sobre adopción y tenencia responsable.