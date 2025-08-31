Ciudad Juárez.- Durante este sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevó a cabo una jornada de esterilizaciones gratuitas organizada por la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) en la Escuela Primaria Federal Ricardo Flores Magón, en Rancho Anapra.
Los dueños de las mascotas debieron realizar registro previo y cumplir con ciertos requisitos para la intervención quirúrgica:
- Estado de salud aparentemente sano.
- Mascotas libres de garrapatas.
- Ayuno mínimo de 8 horas.
- Caja transportadora, correa o bozal en caso de mascotas agresivas, intolerantes o nerviosas.
- Caja, reja o transportadora para gatos, ya que suelen alterarse y son propensos a arañar, morder o escapar.
- Al entregar la mascota, se proporcionaron instrucciones de cuidado, alimentación e higiene posteriores a la cirugía.
El equipo de médicos veterinarios comenzó las actividades desde las 7:00 de la mañana, atendiendo a perros y gatos programados. Más de 200 mascotas fueron intervenidas durante la jornada.
La esterilización de perros y gatos ofrece beneficios importantes:
- Control de la sobrepoblación.
- Prevención de enfermedades.
- Mejora en el comportamiento.
- En hembras: previene infecciones uterinas, cáncer de mama y de matriz.
- En machos: previene cáncer testicular y enfermedades de próstata.
Además de las esterilizaciones, los asistentes pudieron acceder a servicios complementarios como: microchip, vacunación, spray contra garrapatas y un módulo informativo sobre adopción y tenencia responsable.