Este año iniciará construcción del Parque Norponiente y puente en eje vial

Ciudad Juárez.– El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que este mismo año iniciará la construcción de dos importantes obras de infraestructura: el Parque Norponiente y un puente en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel, para las cuales se contempla una asignación presupuestal inicial de 150 millones de pesos.

En recientes declaraciones, el edil explicó que hasta ahora no se ha ejercido el recurso de 150 millones destinado al Parque Norponiente, por lo que se analiza destinar 75 millones de pesos a la construcción del puente en el Eje Vial Juan Gabriel, de manera que ambos proyectos puedan arrancar este año.

“Estamos haciendo correcciones al proyecto. Tenemos 150 millones de pesos; la idea, que estamos trabajando con Obras Públicas, es que este año arranque la construcción de las dos obras”, declaró el alcalde.

La propuesta contempla dividir equitativamente los recursos iniciales, destinando 75 millones de pesos a cada obra. Posteriormente, en 2026, se buscaría presupuestar otros 150 millones para concluir ambos proyectos.

Respecto al puente sobre el Eje Vial y Juan Gabriel, Pérez Cuéllar explicó que aún está pendiente obtener un permiso de Ferromex, debido a la cercanía con las vías del tren, trámite que ya se encuentra en curso.