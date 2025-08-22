Estatales habrían abusado de sobrinas de agente municipal y sembrado droga: Cruz

Ciudad Juárez.– El alcalde Cruz Pérez Cuéllar aseguró que apoyarán a la agente cuya vivienda fue cateada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), ubicada en la calle Rafael Terrazas Cienfuegos en la colonia Carlos Castillo Peraza, ya que la agente denunció abuso sexual de dos menores, así como “siembra” de sustancias y armas de fuego.

El edil aseguró que ante los señalamientos revisaron el expediente de la elemento municiapal y no hallaron antecedentes de alguna investigación previa.

“Esta compañera ha presentado una denuncia porque inclusive se le quiere relacionar con una persona con la que tenía una relación hace 6 años, entonces yo sí percibo que se empieza a usar de manera política a la Policía Estatal para afectar a la Policía Municipal”, expresó el alcalde.

Indicó que apoyarán a la agente, pero si se demuestra que ella sí está involucrada actuarán conforme a la ley.

“Pero si se demuestra que la Policía Estatal está sembrando armas y está actuando con prepotencia en Ciudad Juárez, la vamos a defender, que sepa que no está sola”, puntualizó Pérez Cuéllar.

Cuéllar comentó que él percibe una campaña ya orquestada, sin negarse a que hay hechos que se tienen que sancionar y así lo harán.

“Me parece que el secretario de está empezando a volver loco, está empezando a querer usar la corporación, lo hizo en la campaña, es algo que como ganamos yo ya no quise, pero por ejemplo el día de la elecciones estuvo sobrevolando todo el día el helicóptero el cuartel de campaña, afortunadamente no operamos desde ese punto”, manifestó.

Explicó que ellos no han recibido un reporte oficial de lo encontrado al interior de la casa de la agente, que a través de un comunicado difundieron en donde aseguraban que habían localizado armas de fuego, sustancias y chalecos antibalas con logros de la corporación municipal.

El informe oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal indica que en el domicilio, que había permanecido custodiado por 40 horas, hallaron armas, cartuchos y varias dosis de droga.