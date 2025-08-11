Estas son las identidades del empresario y agentes ultimados

Ciudad Juárez.- Un ataque armado dejó como saldo a un empresario y dos elementos municipales sin vida la noche de este lunes y estos fueron identificados.

Según la narrativa extraoficial aportada por un elemento investigador se trata del empresario Ulises Nache Trujillo y los agentes de apellido de Pulido Escobedo y Gutiérrez Ávalos.

Trascendió que los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que se encontraban francos, eran parte de grupo de cuatrimotos que resguardan el Centro Histórico y la Zona Pronaf.

Se mencionó que los agresores dispararon contra las tres víctimas en el cruce de las calles Vía Cabaña y Paseo de Aragón, a la entrada del fraccionamiento Vilago Residencial.

En el lugar quedaron los cuerpos de los dos agentes que acompañaban al civil y que presuntamente trataron de repeler la agresion con sus armas de cargo.

Nache Trujillo corrió hasta el Oxxo situado en el cruce de las calles Paseos de Aragón y Paseo de Borja donde fue ultimado.

La Fiscalia General del Estado (FGE) se encargó de realizar la investigación con la que el conteo de homicidios llegó a 35 víctimas.