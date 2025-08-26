Ciudad Juárez.- Serán bonificados 172 mil estudiantes de esta frontera con la entrega de kits escolares y loncheras por parte de la actual administración municipal, que busca apoyar a los hogares fronterizos con estas donaciones.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez, dijo que este programa tiene la intención de contribuir a la economía de los juarenses, a través de la entrega de útiles escolares, ya que como Gobierno Municipal se busca seguir reafirmando el compromiso que tiene el presidente Cruz Pérez Cuéllar con la educación.

De acuerdo con Alvídrez, serán beneficiadas 670 escuelas de Educación Básica, quienes participaron en la convocatoria que abrió la dirección de Educación.

A partir del 1 de septiembre se llevará a cabo la distribución de los kits escolares, que incluyen cuadernos, juego de geometría, colores, plumas, sacapuntas, lápiz adhesivo y en el caso de preescolar, mandil, cuaderno, tijeras y resistol.

El lunes dieron a conocer los nombres de las escuelas que serán beneficiadas, con el objetivo de que los padres lo tomen en cuenta y puedan generar los ahorros estimados, utilizando sus recursos en otros materiales o uniformes previo al inicio del ciclo escolar 2025-2026.

Las escuelas que se verán beneficiadas son:

Superarán los 582 mil apoyos en útiles

Durante los años de administración que ha encabezado Cruz Pérez Cuéllar, frente al gobierno municipal, han realizado las siguientes entregas:

En el 2022 se entregaron 110 mil mochilas que estaban equipadas con cuadernos, lápices, plumas, borradores y reglas, para alumnos de primaria y secundaria.

Para el 2023 el Gobierno Municipal amplió los apoyos incrementando 40 mil paquetes más para alcanzar a un total de 150 mil estudiantes.

La inversión este año fue de 77 millones 465 mil pesos, el paquete escolar incluía una mochila, cinco cuadernos, lápices, colores, juegos geométricos y en algunos casos termos.

En el inicio del ciclo escolar 2024-2025, fueron de nueva cuenta 150 mil los kits que se entregaron para los estudiantes de esta frontera.

Con los que estarán repartiendo a partir del lunes son en total 582 mil kits de útiles escolares los que han entregado, que representan ahorros significativos para los hogares y la posibilidad de continuar con sus estudios de cientos de niños de la ciudad.