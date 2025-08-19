Estas serán las acciones del colectivo 'Justicia Para Nuestros Deudos'

Ciudad Juárez.- El colectivo “Justicia Para Nuestros Deudos” realizará una serie de acciones a lo largo de esta semana para exigir resolución de las autoridades en el caso del crematorio Plenitud.

El miércoles 20 de agosto a las 10:00 de la mañana, el grupo realizará una manifestación al edificio de Servicios de Salud de Chihuahua, ubicados en Paseo Triunfo de la República casi esquina con Adolfo López Mateos.

El jueves acudirán a la casa de enlace de la legisladora Rosana Díaz.

Para las 6:00 de la tarde del viernes se plantarán al exterior de la funeraria Camino al Cielo, la cual también utilizó el servicio de ese crematorio.

A las 5:00 de la tarde del sábado el colectivo liberará las casetas de peaje del puente internacional Paso del Norte.

Las acciones buscan visibilizar el caso, exigir justicia y garantizar que no se repitan prácticas que vulneren la dignidad de las personas fallecidas y sus familias.