¿Estás en el Buró? Eso no impide obtener crédito para vivienda

Ciudad Juárez.- La consulta al historial crediticio de cualquier persona cuando se va adquirir una deuda es algo a lo que nos hemos tenido que acostumbrar, regularmente el comportamiento de pago que se ha tenido en el pasado define si la institución aprueba o niega el préstamo solicitado.

De acuerdo con la delegación de Infonavit en Chihuahua, esto no es así cuando se busca adquirir una vivienda a través del organismo, pues en primer lugar la o el trabajador puede elegir si acepta o no que se revise su historial, y segundo, porque el resultado no impide que el Infonavit otorgue un crédito.

El proceso de un crédito en el Infonavit es diferente que en el resto de los financiamientos de vivienda, pues cuando el trabajador empieza el proceso, el Infonavit evalúa con la precalificación aspectos como: estabilidad laboral, edad, salario diario integrado, ahorro en la Subcuenta de Vivienda e información sobre la empresa en que la persona presta sus servicios.

Una vez que se cumplieron con los criterios mínimos y hay que conocer el monto del crédito al que se puede acceder, otro aspecto importante es el resultado de la consulta del historial crediticio que refleja el comportamiento de pago que en el pasado ha tenido la persona.

La combinación de estos dos resultados (trámite de precalificación y consulta en el Buró) determinara el porcentaje de la capacidad máxima de crédito al que puede acceder el trabajador. Los trabajadores deben saber que si no aceptan la consulta al Buró de Crédito solo recibirá el 60 por ciento del monto máximo de financiamiento correspondiente, pero si autoriza la revisión, el monto será mayor.

Si el historial no es bueno, podría recibir hasta el 85 por ciento del crédito: si es regular, hasta el 90 por ciento del crédito; y si es bueno, el monto del crédito correspondiente será del 100 por ciento.

De acuerdo al instituto, en cualquiera de los casos queda demostrado la conveniencia de aceptar la consulta del Buró de Crédito.