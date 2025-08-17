Estas colonias se quedarán sin agua mañana

Ciudad Juárez.- Debido a que concluyó su tiempo de vida útil, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizará este lunes la reposición de siete válvulas de agua potable en el fraccionamiento Santa Teresa, lo que permitirá optimizar el servicio y la presión del agua en la zona.

Los trabajos iniciaron el viernes pasado, pero será este lunes cuando se efectúe el cambio de las siete válvulas de cuatro y seis pulgadas en el cruce de la calle Rincón del Valle con Jurica y Valle de Nilo, así como en el cruce de Valle del Ródano con Valle de Nilo.

Durante la instalación de las válvulas, el servicio quedará suspendido de las 7:00 de la mañana a las 7:00 de la tarde, afectando a seis colonias con baja presión o falta de agua.

Las colonias y fraccionamientos impactados serán: Santa Teresa, Rincón del Valle, Villas Santa Teresa, Paseo del Sol, Paseo del Valle y Villas del Lago. La JMAS exhorta a los residentes a prepararse y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante la jornada.

Una vez concluidos los trabajos, se beneficiarán mil 285 familias con un servicio más eficiente. Estos esfuerzos forman parte del compromiso permanente de la JMAS para mejorar y modernizar la infraestructura, garantizando el suministro de agua potable.