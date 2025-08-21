Están rezagados de plaqueo 15 mil autos 'chuecos' en Juárez

Ciudad Juárez.– La oficina de Recaudación de Rentas en Juárez se encuentra en espera de la reactivación del decreto de regularización de autos chuecos, suspendido desde el pasado mayo por parte de Gobierno Federal, ya que de acuerdo con estimaciones del titular de esta oficina, habría unos 15 mil automóviles rezagados y en espera de regularización.

“Nosotros lo único que hacemos es que si usted como ciudadano trae el engomado y trae la opinión ciudadana yo lo plaqueo, pero finalmente sino lo trae yo no puedo plaquear, entonces, ahorita hemos tenido poca afluencia, yo creo que eran vehículos que quizás estaban en un lote de autos esperando que llegara un comprador y ya una vez que lo compraban se han acercado”, detalló el recaudador Raúl García Ruiz.

De acuerdo con el funcionario, de enero la fecha han plaqueado 23 mil vehículos con este programa, aunque de acuerdo con información que han obtenido, estarían esperando la reactivación del decreto entre una semana y 15 días.

“Nosotros calculamos que si el Gobierno Federal lo reactiva al parecer la próxima semana o dentro de 15 días, pues se reactivará”, aseguró el recaudador.

Según la información de García Ruiz, el programa se detuvo debido a que el Gobierno Federal estuvo haciendo una auditoría en todos los estados del país para verificar que los vehículos que se habían plaqueado cumplieran con requisitos del decreto.

De mayo a la fecha es el tiempo que llevan en esta revisión que incluye los 32 estados.

Según los datos del recaudador, esta pausa ha disminuido considerablemente la cantidad de trámites de plaqueo, pues mientras que de enero o febrero pasado la dependencia realizó el trámite a alrededor de 5 mil a 6 mil vehículos, el mes pasado apenas se plaquearon 500, es decir, 10 veces menos trámites.