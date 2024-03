‘Están los soldados y sigue sucediendo’; reclaman desaparición de mujeres

Ciudad Juárez.- A pesar del incremento en el número de militares y elementos de la Guardia Nacional en Juárez, la delincuencia continúa operando de manera impune y sobre todo prevalece el fenómeno de la desaparición, asesinato y abusos contra mujeres, señaló Norma Laguna, madre de Idaly Juache Laguna, desaparecida en 2010.

Recordó el reciente suceso de una adolescente de 14 años de edad que logró escapar de sus captores quienes la tenían secuestrada y además la violentaron sexualmente.

El suceso en mención se registró en Riberas del Bravo y la tarde de este jueves la víctima logró escapar y pedir ayuda en una farmacia del sector.

“Hay que estar unidas para que las autoridades hagan su trabajo como debe de ser y no siga pasando todo esto. Se supone que ellos nos tienen que cuidar y aún a pesar de que están los soldados, la Guardia Nacional, que están los estatales y todos, y sigue sucediendo", reprochó Norma.

“No entendemos por qué se desaparecen las niñas y las mujeres y nadie sabe nada, no sé por qué no ponen atención, no sé por qué lo quieren minimizar, cuando pues es un problema muy grande”, insistió.

Hasta el momento no se ha logrado detener a los responsables de la agresión en contra de la menor, sin embargo se espera que con la información que proporcione pueda ser posible ubicar y detener a sus captores.