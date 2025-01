¿Estamos preparados para vivir otra pandemia?

Ciudad Juárez.- Luego de que se viralizara información sobre un supuesto incremento de casos de Metapneumovirus Humano (HMPV) en China, una infección respiratoria común que presuntamente estaba desbordando los hospitales, y que podría provocar una nueva pandemia en el mundo, hace evidente cuestionarnos si estamos preparados para afrontar una nueva contingencia sanitaria.

A cinco años de la pandemia por covid-19, el brote de HMPV estaba generando incertidumbre en el mundo; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que no existe tal riesgo, pues aseguró que el aumento de enfermedades respiratorias comunes en China y otros países del mundo, sobre todo en el hemisferio norte, se encuentra en los límites previstos durante la temporada invernal.

La OMS, a través de un comunicado, afirmó que se mantiene en contacto con las autoridades sanitarias de China y que no habían recibido ningún informe sobre patrones inusuales de brotes en ese país, ya que el sistema sanitario no está desbordado y no se han activado respuestas de emergencia.

Desde mediados de octubre de 2023, el Organismo Internacional ha estado monitoreando los datos de los sistemas de vigilancia chinos que han mostrado un aumento de enfermedades respiratorias en niños en el norte de China.

“El aumento observado en las infecciones respiratorias agudas y las detecciones de patógenos asociados en muchos países del hemisferio norte en las últimas semanas son esperables en esta época del año y no son inusuales”, subrayó la OMS.

Sin embargo, las autoridades chinas atribuyeron este aumento al levantamiento de las restricciones por el covid-19 y a la llegada de la temporada de frío, así como a la circulación de patógenos conocidos como la influenza, Mycoplasma pneumoniae, el virus respiratorio sincitial (RSV) y el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS - CoV-2). Actualmente, se sabe que la neumonía por micoplasma y el VRS afectan más a los niños que a los adultos.

¿Cuál es el origen del HMPV?

El HMPV suele causar síntomas similares a los del resfriado durante unos días, ataca principalmente a niños, adultos mayores o personas inmunodeprimidas, pero en raras ocasiones puede llevar a la hospitalización.

A diferencia del virus causante del covid-19, el hMPV se identificó por primera vez en 2001 y es probable que lleve circulando mucho más tiempo, según científicos.

India y Reino Unido son algunos de los países que también han reportado casos de HMPV este invierno, así como de otras infecciones respiratorias.

Síntomas de la enfermedad

El HMPV es similar al virus respiratorio sincitial (RSV), el cual provoca síntomas parecidos a la gripa y al vovid, como tos, fiebre, congestión nasal y sibilancias. Aunque las infecciones son leves, parecidas a un resfriado común. Sin embargo, los casos más graves podrían provocar bronquitis o neumonía, sobre todo en lactantes, adultos mayores y personas inmunodeprimidas.

Recomendaciones de las OMS

Con base en la información disponible, la OMS recomienda que las personas sigan medidas para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, entre las que se encuentran:

• Aplicación de las vacunas recomendadas contra la influenza, la covid-19 y otros patógenos respiratorios

• Mantener distancia con las personas enfermas

• Quedarse en casa cuando está enfermo

• Hacerse pruebas y recibir atención médica según sea necesario

• Usar máscaras según corresponda

• Asegurar una buena ventilación

• Practicar el lavado de manos regular

Adicionalmente, la OMS desaconsejo la aplicación de restricciones a los viajes o al comercio basándose en la información actual disponible sobre este evento.

Sin confirmar casos en Chihuahua

El director de la Delegación de Salud Juárez, Rogelio Covarrubias, informó que el metapneumovirus humano es un virus que normalmente circula en temporada invernal y los síntomas son parecidos a cualquier otra infección respiratoria.

Hasta el momento hay un caso sospechoso en el estado de Chihuahua, pero no está confirmado: “No estamos en un estado de alerta, no estamos en un estado de alarma, ni estamos pensando en una pandemia como la que vivimos lamentablemente hace algunos años”, declaró Covarrubias.

Agregó que, al ser una enfermedad respiratoria se contagia por las vías respiratorias, por medio de las gotículas que se expiden a través de los estornudos y tos, por lo cual recomendó protegerse a sí mismo y a otras personas con el uso de cubrebocas, sobre todo para aquellas personas que presentan algún síntoma de enfermedad.

¿Cómo afectó la pandemia nuestra salud mental?

Por otro lado, la psicóloga Mariana Salcido, coordinadora del área de Salud Mental de la Delegación de Salud Juárez, informó que de las atenciones que se brindaron en el 2020 (durante la pandemia), la mayoría de los padecimientos estaban relacionados con el covid-19.

Recordó que, por parte de Gobierno del Estado se habilitó una línea para identificar síntomas relacionados con el covid-19, sin embargo, durante estas atenciones también se identificaron síntomas de ansiedad, problemas para conciliar el sueño y síntomas de depresión; en los jóvenes y adolescentes presentaron rezago educativo.

Señaló que todos los sectores de la población se vieron afectados e impactó el estado de ánimo de las personas, debido a la falta de información sobre el virus, existía mucha incertidumbre entre la población, pues algunas personas perdieron sus empleos o sus ingresos se vieron reducidos.

En los niños y jóvenes afectó su manera de socializar, debido al encierro, pues cambiaron sus actividades, dejaron de ver a sus amigos y compañeros de la escuela.

“Yo creo que nunca vamos a estar preparados (para otra pandemia), pero lo que sí necesitamos es aprender a cuidar nuestra salud mental”, mencionó la especialista.

Asimismo, consideró que tras la pandemia incrementó la conciencia sobre el cuidado de la salud mental, y aunque aún existen mitos sobre la atención psicológica, es cada vez más la gente que tiene el valor de buscar apoyo.

Durante el año pasado, el área de Salud Mental otorgó 11 mil 58 atenciones por parte de psicólogos, mil 570 atenciones en psiquiatría y 2 mil 200 atenciones por médicos generales, siendo la principal causa de consulta síntomas de ansiedad en Ciudad Juárez.

En tanto que en el 2023 se brindaron 11 mil 323 consultas por psicología, mil 398 consultas de psiquiatría y 2 mil 519 consultas por médicos generales, en primer nivel.

Recomendaciones para cuidar la salud mental

La especialista en salud mental mencionó una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran dormir mínimo ocho horas, tener conocimiento de nuestros sentimientos y pensamientos, mantener relaciones saludables y positivas, así como tener un grupo de apoyo: con quien platicar, desahogarse y sentirse apoyado.

También dijo que es importante tener una alimentación saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol, sustancias ilícitas, realizar ejercicio de manera regular, tener contacto con la naturaleza, además recomienda ser agradecidos y buscar ayuda cuando sentimos que nos rebasa o no podemos enfrentar solos alguna situación.

Por tal motivo, resaltó la importancia de acudir a su centro de salud más cercano, existen nueve en Ciudad Juárez; además invitó a la comunidad que necesita de apoyo psicológico llamar al 911 o 1800-614-33-11, que son líneas disponibles para orientación y atención en crisis.