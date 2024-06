Pegan altas temperaturas a la mano de obra en Juárez

Ciudad Juárez- A pocos días de que oficialmente inicie el verano, el calor de Ciudad Juárez ya ha llegado a temperaturas tan altas como los 38 grados Celsius, poniendo en alerta a la ciudadanía, a las autoridades tanto estatales como municipales, y elevando los riesgos para quienes realzan su vida la laboral en exteriores.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el calor en el espacio laboral es una de los muchos efectos que se pueden notar como consecuencia del cambio climático y del incremento de los gases invernadero presentes desde principios de la década de los años 90s.

Según las cifras del último censo de la OIT, este fenómeno genera casi 23 millones de lesiones al año en los distinto espacios de trabajo, 22.85 para ser exactos. Acorde con las estimaciones del organismo, estos son solo una fracción de los 2 mil 410 millones de obreros que tienen contacto con el sol al grado de poder considerarse un potencial riesgo a la salud, tanto física como emocional y mental.

Quizás, el dato más impactante que proporciona la OIT en cuanto a esta problemática, es el hecho de que el aumentó en las temperaturas le arrebata cada año por lo menos 2.09 millones de años útiles a la población mundial, dadas las discapacidades físicas que el calor produce, tales como la fatiga, deshidratación y los dolores de cabeza.

“La productividad laboral se reduce con las altas temperaturas porque hace demasiado calor para trabajar, o porque los trabajadores se ven obligados a laborar a un ritmo más lento; estimamos que para el año 2030 se pierda el 2.2 por ciento de las horas laborales en todo el mundo debido a las altas temperaturas”, señala el informe de la organización.

En el caso particular de Ciudad Juárez, la ola de calor pone en riesgo a oficios como los dedicados al transporte público, la industria en sus muchas especialidades y, de manera más marcada, a quienes se dedican al mantenimiento y la albañilería. No obstante, parte del problema también es el no poder reconocer los principios de las afectaciones por el clima extremo.

“Lo más grave es el golpe de calor. El golpe de calor se produce por una elevación brusca de la temperatura de nuestro cuerpo precisamente por la exposición prolongada al sol, se pierden agua y sales a través del sudor. Se pierden muchos minerales, y al no tener eso, las células no tienen cómo funcionar, a veces se piensa que es una fiebre, pero no, es un golpe de calor que puede acabar en un desmayo o hasta en la muerte”, explicó para Net Noticias el doctor Lorenzo Soberanes.

Los más afectados

El médico señala que, entre las primeras recomendaciones, está la de evitar realizar trabajos de cualquier tipo a la intemperie o, que no requieran de ningún calor adicional, sin embargo, es esta ciudad caracterizada por su variada mano de obra, existen personas para las que esto es imposible en todos los sentidos.

“Sí, el calor de por sí nos afecta en el día a día, con el equipo que traemos, y luego con el estar soldando, nos afecta todavía más a los soldadores. Deben de ser cerca de 45 grados al interior del traje. Claro que descansamos y no estamos todo el turno soldando, pero sí afecta. Fuera de las empresas, en la informalidad es más común ver a soldadores que trabajen sin equipo y ahí también hay un riesgo de lesiones además del calor”, cuenta Fermín Guerrero, soldador de presión.

Cortesía

Los soldadores, cabe señalar, enfrentan otra problemática: el no poder usar refrigeración para aligerar el golpe del calor en sus jornadas laborales.

“Lo curioso del caso es que no puedes usar aires, ni ventiladores, ni nada para refrescarte, porque se te vuela el gas y sin el gas no hay soldadura. En ese caso lo único que te queda es descansar y mantenerte hidratado”, añade Fermín.

Los conductores de transporte público colectivo sufren problemas similares con la llegada de las altas temperaturas. Lo anterior, pues la gran mayoría de quienes se dedican al transporte pasan hasta 12 horas diarias al interior de unidades recubiertas por aluminio, material conocido por trasmitir el calor, sin ventilación y acompañados por el humo de sus propios camiones, que en la gran mayoría no están en las mejores condiciones y cargan hasta una década de antigüedad.

“Es muy pesado la verdad, porque se sofoca con toda la gente y no traigo aire acondicionado ni nada, traigo un ventilador que puse yo, pero nada más. Casi siempre hay que camellar todo de corrido y no hay chance de ir a la tienda por una Coca o por algo que ayude, sí es difícil. Y no se crea, en el transporte de personal también la sufren porque les pega igual el sol”, cuenta un chofer que pidió permanecer anónimo.

Denise Ahumada

Según los testimonios, la más afectada de las profesiones es la del mantenimiento y la albañilería, rama que se ve afectada por el calor y por más extraño que parezca, también por el frío. A esto se les suman inclusive lesiones físicas producto de las condiciones climáticas.

“Haga de cuenta que estamos en el infierno, yo me dedico a muchas cosas y una de ellas es poner piedra. Yo fui a Samalayuca hace unos días y antes de ir a Samalayuca yo era güero, ya no, quedé moreno. Ahorita el calor está pegando y te está quemando, aunque traigas mangas largas y aunque te pongas ropa blanca. Es peor porque ni siquiera te puedes poner gorras porque sudas y se te ampolla la cabeza”, dijo Javier Garibay “El Gary”.

Los dedicados al mantenimiento también batallan con el frío de la refrigeración que, paradójicamente, está hecha para mitigar los efectos de los termómetros que no parecen dejar de subir.

“El aire nos pega mucho en la garganta, yo en mi caso, soy cantante de hobby, tenemos un grupo y a veces nos invitan a presentarnos y hace 15 días yo no podía cantar por la garganta, porque me inflamó cuando entré y salí por estar poniendo un aire. Lo que hago ahora es que me salgo de las casas y me voy a la sombra y ahí me quedó para empezar a exponer al calor de lleno, estoy 15 o 20 minutos y luego regreso ya al calor”, subraya el Gary.

Los estragos del calor

De acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, el último conteo registra cuatro casos de insolación y deshidratación en esta frontera, además de un golpe de calor, a estos se les suman cuatro casos más de insolación en el resto de la entidad.

Ante el calor que aumenta, las autoridades municipales han optado por presentar opciones de auxilio como los puntos de refrigeración en los centros comunitario y los puntos de rehidratación en distintas zonas de la localidad. Los último quedan a cargo de Protección Civil y reparten bebidas para recuperar los líquidos perdidos de manera gratuita. Sin embargo, los profesionales de la salud llaman a escoger los líquidos que se ingieren con precaución.

“Lo que pasa con la ingesta de líquidos es que la mayoría de las veces la gente toma agua y el agua no hidrata, el agua es agua y no tiene los minerales que el cuerpo necesita. También en ocasiones optan por consumir bebidas supuestamente hidratantes que contienen mucha azúcar, que lo único que hacen es generar una mayor sensación de sed. O también las bebidas deportivas, esas están hechas para ayudar a los atletas después de hacer grandes esfuerzos, no son necesariamente para rehidratar a la población convencional”, remata Soberanes.

Al alza

Según cifras proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a NetNoticias por medio de su plataforma de transparencia, en esta frontera se ha presentado apenas un paciente atendido por un golpe de calor en lo que va de 2024. No obstante, otras condiciones relacionadas al calor han registrado aumentos considerables en los últimos dos años.

En lo que respecta a los golpes de calor, el IMSS registró 53 casos atendidos por este padecimiento en 2022 y 111 durante el año pasado. Un incremento del 58 por ciento en 12 meses. Otras enfermedades, como los edemas (hinchazones) en las extremidades a causa del calor también han ido al alza; en 2022 registró 19 casos de este tipo, mientras que 2023 cerró con 30 incidencias por la acumulación de fluidos en manos y pies.