Estados Unidos no tiene la culpa del 'Culiacanazo': Ken Salazar

Ciudad Juárez- Tras las más reciente ola de violencia vivida en el Pacífico Mexicano por la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, puntualizó desde Ciudad Juárez que nada de lo que ocurre en la región es culpa de la unión americana.

Lo anterior después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador culpara ayer al gobierno vecino por los hechos violentos.

“Cuando nos dicen que nosotros somos responsables de lo que está pasando en México por la ola de violencia, yo no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo. Este es un problema que se tiene que definir y solucionar, las masacres de Sinaloa no pueden ser culpa de los Estados Unidos. La realidad es que hay un problema de inseguridad y violencia que vamos a tener que trabajar”, dijo Salazar.