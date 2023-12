Estado no puede bajar migrantes de los trenes: Loya 

Ciudad Juárez.- Ante la inoperatividad del Instituto Nacional de Migración (INM) y más reciente llegada de casi 2 mil migrantes a Ciudad Juárez, las autoridades estatales aclararon que no tienen facultad para bajar a este grupo poblacional de los trenes en los que viajan.

Dicha tarea era hasta ayer trabajo del organismo federal, no obstante, al declararse sin recursos para operar ni trasladar migrantes, estos mismos continúan arribando a Juárez sin restricción alguna, señaló la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

“Nosotros no estamos bajando a migrantes de los trenes, no tenemos esa facultad. Lo que está pasando es que estamos teniendo una migración en goteo, ya no llegan grandes grupos de migrantes pero diariamente estamos viendo que llegan trenes hasta con 500 migrantes”, explicó Rogelio Loya Chávez, titular de la SSPE.

Loya Chávez reiteró que el tráfico de migrantes se ha vuelto un negocio radicalizado que le deja a los grupos criminales ganancias de hasta 100 millones de dólares al mes.

Por su parte, el representante de Gobierno en Ciudad Juárez ,Óscar Ibáñez, calificó como “lamentable” la falta de recursos en el INM.