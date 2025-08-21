Chihuahua.- Con el objetivo de apoyar a los ayuntamientos en la planeación del crecimiento poblacional, el Gobierno del Estado invertirá 12 millones de pesos en la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano de ocho municipios.

Gabriel Valdez Juárez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), informó que ya iniciaron los trabajos para aplicar esta inversión y se busca concluir los documentos antes de que finalice el presente año.

“Dio inicio la formalización de los trabajos que se realizarán para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de los centros de población de ocho regiones, un instrumento que permitirá establecer y definir con claridad el rumbo y dirección de estas zonas en los próximos años”, señaló la dependencia.

El funcionario explicó que se pretende atender necesidades que habían sido postergadas en algunos ayuntamientos, ya que en varios casos los instrumentos de planeación no han sido actualizados desde hace años. Agregó que la gobernadora Maru Campos impulsó esta inversión con el fin de apoyar a los municipios.

“Nuestra Secretaría pone en marcha estos trabajos en los que el Estado respalda a los municipios para financiar este instrumento, un documento que dará certeza al desarrollo urbano y a la planeación de largo plazo en Praxedis G. Guerrero, Parral, Bocoyna, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Guadalupe, Cuauhtémoc y Conchos”, indicó Valdez Juárez.

La elaboración de los planes de desarrollo urbano tiene como objetivo complementar y fortalecer las administraciones municipales. Se prevé que para finales de diciembre de este año estén listos los primeros documentos, los cuales integrarán la participación ciudadana, de cámaras empresariales y de colegios especializados.