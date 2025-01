Ciudad Juárez.- Armando Villanueva, un mexicano de 57 años de edad, originario de Acapulco, Guerrero, se encontraba trabajando en los Estados Unidos (EU) sin documentos de estancia legal, cuando la semana pasada fue abordado por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), posteriormente fue llevado a la frontera con Juárez y deportado a México.

En entrevista para Netnoticias compartió sentirse perdido porque no les dan oportunidad de tomar ninguna de sus pertenencias y se van del país “con lo que traen puesto”.

“Lo que más he sentido es que no te dan ningún tipo de respaldo, al menos al botarte y como yo no conozco la ciudad tampoco, yo me dediqué a buscar en las gasolinerías, con la gente que iba caminando”, comentó acerca de su llegada a Juárez la semana pasada.

Armando se encontraba en la casa de sus empleadores al momento de su detención por el ICE, el lugar en donde trabajó los seis meses que estuvo en Estados Unidos.

“Es una simpleza porque estaba yo haciendo mis labores normales, de repente llegaron, se me acercaron y me hablaron en inglés, pero yo la mera verdad no hablo inglés; me subieron y me dejaron en el puente, me sacaron nada más, yo lo vi un poco arbitrario”, dijo al estar en espera de obtener información y apoyo para regresar a su lugar de origen.

En Acapulco lo esperan su esposa y sus cuatro hijos, tres varones de 19, 15 y 12 años y una niña de tres años de edad.

Al ponerte en contacto con las autoridades mexicanas para poder recibir apoyo para cubrir los gastos de transporte y volver a su casa, debido a que no cuenta con recursos, porque no le de vida al coyote que lo ayude a cruzar por el desierto y no había podido enviar dinero a su familia en los seis meses que estuvo trabajando.

“Para mí eso ya es bastante, porque fui a preguntar y cuesta como 4 mil pesos el autobús, ¡imagínese!”, planteó acerca de su realidad actual.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar en Chihuahua, será el Instituto nacional de Migración (INM) el encargado de hacer todos los procesos de recepción de connacionales que serán deportados, por lo que en caso de requerir más información pueden acudir a sus instalaciones.

El Instituto cuenta con oficinas en el puente Lerdo, ubicado en la intersección de la calle David Herrera Jordán (Malecón) y calle General Rivas Guillén; así como en el puente Córdoba Américas (Libre), entre las avenidas Rafael Pérez Serna y de las Américas.