Ciudad Juárez.- La JMAS avanza en el mantenimiento de la infraestructura de agua potable para mejorar el servicio en la ciudad, por lo que este martes 2 de septiembre se realizará el cambio de 11 válvulas en cuatro puntos distintos de la calle Mamulique, en la colonia Mariano Escobedo. Con esto se beneficiará a 1,285 familias que viven en la zona.

El personal de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez llevará a cabo la reposición de las válvulas que ya cumplieron su vida útil en tuberías de tres, seis, ocho y 12 pulgadas, ubicadas en la calle Mamulique, en su cruce con las calles Plata, José María Arteaga e Ignacio Manuel Altamirano.

Para realizar los trabajos, la JMAS suspenderá el servicio de agua potable en la colonia Mariano Escobedo de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, por lo que se exhorta a los habitantes del lugar y zonas aledañas a hacer acopio de agua suficiente para cubrir las necesidades más apremiantes durante ese periodo.

Con estas acciones, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez mejora su infraestructura para ofrecer un mejor servicio a los usuarios, con más presión y agua potable todos los días.