Esta es la lista de reos trasladados del Cereso Estatal 3

Ciudad Juárez.– Durante la tarde noche del lunes se registró el traslado de 76 reos que estaban al interior del Cereso Estatal número 3 en esta frontera, los cuales fueron llevados al Cereso de Aquiles Serdán, así como al Cereso número 4 en Hidalgo del Parral.

Las autoridades dieron a conocer el listado de los presos que fueron llevados a estos centros penitenciarios:

1.- JUAN CARLOS O. C. - PARRAL

2.- JOSE NATIVIDAD P. M. - PARRAL

3.- HUGO MAURICIO G. - PARRAL

4.- JOSE HUMBERTO A. D. - PARRAL

5.- HUMBERTO L. P. - PARRAL

6.- MARTIN JOHN Q. - PARRAL

7.- SALVADOR R. V. - PARRAL

8.- NELSON ENRIQUE G.- PARRAL

9.- NOE ROMAN F. - PARRAL

10.- ORLANDO BERNABE S. - PARRAL

11.- RAUL ALBERTO V. C. - PARRAL

12.- WILLIAM ALEJANDRO V. V.- PARRAL

13.- FRANCISCO ADRIAN R. A. - PARRAL

14.- VICTOR ENRIQUE V. R.- PARRAL

15.- RAYMUNDO IVAN V. S. - PARRAL

16.- JOSE ENRIQUE M. H. - PARRAL

17.- JESUS MIGUEL S. G. - CHIHUAHUA

18.- JOSE RICARDO M. M.- CHIHUAHUA

19.- RAUL B. R. - CHIHUAHUA

20.- JOSÉ LUIS C. S. - CHIHUAHUA

21.- JAVIER ARTURO P. - CHIHUAHUA

22.- HUGO HECTOR H. G. - CHIHUAHUA

23.- LUIS ANTONIO G. G.- CHIHUAHUA

24.- LORENZO ANTONIO C. D. - CHIHUAHUA

25.- GERARDO G. V. - CHIHUAHUA

26.- CRISTIAN RAFAEL L. R. - CHIHUAHUA

27.- JOSE GUSTAVO S. H. - CHIHUAHUA

28.- MARCO ANTONIO H. N. - CHIHUAHUA

29.- FRANCISCO M. T. - CHIHUAHUA

30.- GERARDO S. O. - CHIHUAHUA

31.- LUIS ROGELIO S. A. - CHIHUAHUA

32.- LORENZO G. L.- CHIHUAHUA

33.- ENRIQUE T. R. - CHIHUAHUA

34.- JORGE ALEJANDRO G. M. - CHIHUAHUA

35.- GUSTAVO ALONSO R. S. - CHIHUAHUA

36.- RAMON BERNABE V. V. - CHIHUAHUA

37.- JUAN ANTONIO I. F. - CHIHUAHUA

38.- JAIRO IVAN O. A. - CHIHUAHUA

39.- WILLAM MARTIN R. C. - CHIHUAHUA

40.- HECTOR MANUEL S. Q. - CHIHUAHUA

41.- ESTEBAN ALONSO R. - CHIHUAHUA

42.- SERGIO ALEXIS L. V. - CHIHUAHUA

43.- JORGE ALBERTO P. M. - CHIHUAHUA

44.- ALEJANDRO P. R. - CHIHUAHUA

45.- JESUS FERNANDO A. M. - CHIHUAHUA

46.- FERNANDO ANDRES F. B. - CHIHUAHUA

47.- IOSE ALBERTO O. S. - CHIHUAHUA

48.- MIGUEL ANGEL F. B. - CHIHUAHUA

49.- SEBASTIAN ALONSO R. - CHIHUAHUA

50.- RAMON URIEL C. J. - CHIHUAHUA

51.- MIGUEL ANGEL B. M. - CHIHUAHUA

52.- DANIEL C. O.- CHIHUAHUA

53.- ISRAEL T. C. - CHIHUAHUA

54.- GENARO M. T. - CHIHUAHUA

55.- CARLOS B. B. - CHIHUAHUA

56.- JAIME ALEJANDRO M. C. - CHIHUAHUA

57.- FRANCISCO C. V. - CHIHUAHUA

58.- MOISES R. C. - CHIHUAHUA

59.- GERMAN M. M.- CHIHUAHUA

60.- JULIAN RICARDO C. G. - CHIHUAHUA

61.- MARIO ALBERTO H. J. - CHIHUAHUA

62.- JUAN CARLOS T. M. - CHIHUAHUA

63.- JAVIER R. P. - CHIHUAHUA

64.- ARNULFO S. C. - CHIHUAHUA

65.- BRAYAN MICHAEL P. S. - CHIHUAHUA

66.- ANTONIO ISRAEL L. C. - CHIHUAHUA

67.- MANUEL DE JESUS L. E. - CHIHUAHUA

68.- IVAN M. B. - CHIHUAHUA

69.- AARON C. P. - CHIHUAHUA

70.- ISAAC P. P. - CHIHUAHUA

71.- CARLOS ALBERTO R. T. - CHIHUAHUA

72.- JONATHAN ALFREDO A. G. - CHIHUAHUA

73.- EDGAR DANIEL M. M. - CHIHUAHUA

74.- RAFAEL M. T. - CHIHUAHUA

75.- JOSE LUIS V. P. - CHIHUAHUA

76.- SERGIO D. S. - CHIHUAHUA

El traslado se dio luego de una riña registrada el domingo en el área 2 que dejó a siete reclusos lesionados.