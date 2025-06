Esta es la lista de los internos trasladados del Cereso 3 de Juárez

Ciudad Juárez.– Durante la noche del domingo se inició un fuerte operativo al exterior e interior del Cereso Estatal 3, por el traslado de reos de alta peligrosidad a otros penales del estado.

De manera extraoficial se dio a conocer que algunos de los reos que fueron reubicados de penal serían:

Á. C. Jesús Manuel.

A. R. Benito Ramsés.

A. D. Leobardo.

B. Germán.

B. M. Jesús.

C. M. Maurilio Alejandro.

C. P. Sergio.

C. M. Roberto.

C. S. Jorge Jahaziel.

C. E. Axel Daniel.

C. M. Fernando.

C. R. Jesús Francisco.

T. F. Cristian Antonio.

C. D. Francisco Javier.

P. Daniel.

D. Ramón.

D. R.Juan Alberto.

D. U.Jorge Emmanuel.

E. M. Edgar Alejandro.

E. M. Francisco Javier.

E. S. Jaime.

E. F. Óscar Daniel.

E. V. Javier.

F. Q. Iván Adrián.

S. L. Fernando.

F. M.Edgar Alejandro.

F. R. Sergio.

G. J. Sergio Leonardo.

G. C. Ricardo Alexis.

G. M. Miguel Ángel.

G. A. Edgar Eduardo.

G. del T. Edgar Eduardo.

G. D. Luis Carlos.

G. M. Jesús.

G. M. Jorge.

G. A. Diego Alejandro.

G. J. Carlos Jesús.

H. R. Eduardo Antonio.

H. D. Ángel.

H. C. Jesús Eduardo.

H. R. Josué Daniel.

J. L. Javier Ernesto.

S.de los S.Jesús Daniel.

O. F. José Valente.

R. Juan Andrés.

L. C.Christian Oziel.

L. D. Gerardo Arturo.

L. R. Gerardo.

L. A. Rodrigo.

L. C. Félix Iván.

L. M.Paulino.

L. R. Jesús Manuel.

L. S. Kevin.

V. E. Luis Alberto.

M. A. Víctor Hugo.

M. de la O Armando Ernesto.

M. García Rubén.

M. M. Óscar Adrián.

M. M. Jonathan Guadalupe.

M. R. Héctor Manuel.

M. G. Brandon Óscar.

U. T. Óscar Iván.

Palacios Sergio Andrés.

R. R. Jesús Alejandro.

R. José Antonio.

R. C. Cristian Antonio.

V. B. Roberto Osvaldo.

R. D. Ángel Alfonso.

R. F. Antonio Genaro.

R. G. Isaí Emmanuel.

R. S. L. Fernando.

R. S. Erasmo.

S. Jorge Jasiel.

S. G. Víctor Abraham.

V. V. Gabriel Alejandro.

La secretaria de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que no publicarán las listas de los reos trasladados y que los familiares que tengan dudas podrán comunicarse al 656 629 3300 ext 50462, donde se les brindará información, o bien, pueden acudir directamente al Cereso Estatal 3.