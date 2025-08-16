Escuchan gritos y hallan a mujer calcinada en santuario del Camino Real

Ciudad Juárez.– Durante la noche de ayer, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se percataron de los gritos de una mujer y, al acudir al llamado, la encontraron envuelta en llamas sobre la cinta asfáltica.

El hallazgo ocurrió en las calles Camino Real y Zoltepec, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, cerca de una capilla que días atrás fue atacada a balazos. La víctima, una persona del sexo femenino, ya no contaba con signos vitales al momento de ser localizada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmaron el hecho y acordonaron la zona para dar paso a los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la víctima ni las posibles causas de la agresión, por lo que la investigación quedó a cargo de la autoridad correspondiente.