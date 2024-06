Ciudad Juárez.- El administrador del Parque Central, David Rocha Lemus, dio a conocer que el agua que se utiliza en las fuentes danzarinas es potable y se renueva todos los días, por lo cual aseguró que es completamente segura para los niños que las disfrutan.

Rocha Lemus explicó que el agua pasa por un proceso de desinfección a través de la introducción de moléculas de cloruro; sin embargo, recomendó a los visitantes a que no la consuman, debido a la gran cantidad de cloro que contiene, pero que sí se puede utilizar como una actividad reactiva.

En cuanto a la calidad del agua en el lago, comentó que diariamente es supervisado, y una vez por semana realizan muestreos y cultivos, hacen acciones para corregir los parámetros, además se utiliza un protocolo de inoculación de bacteria, y a través de hipoclorito, en donde hay mayor presencia de algas.

Detalló que es agua tratada dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-003, la cualestablece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se rehúsan en servicios al público. Este parámetro es proporcionado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), y comentó que están por instalar un método de oxigenación y otro tipo de bacterias para mejorarla su calidad.

El administrador indicó que diariamente se lleva a cabo la limpieza del lago, se extrae basura de manera mecánica, y recientemente se extrajeron 36 metros cúbicos de lodo.

Rocha Lemus destacó que el hecho de que el agua se vea verde, no significa que sea insalubre, ya que es un fondo natural, y que si la calidad del agua no fuera buena, no tendrían la presencia de fauna doméstica como patos, gansos, peces, tortugas y aves migratorias, por lo que insistió que estos son parámetros bioambientales que indican que están en un ambiente sano.