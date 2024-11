Es necesario debatir más el Hoy no Circula en Juárez: Cruz

Ciudad Juárez.– El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reiteró que para el próximo año no se echará a andar el programa Hoy no Circula, ya que consideró que sería una medida apresurada y no se daría el tiempo necesario para implementar una logística óptima.

El alcalde explicó que en Juárez sí es necesario aplicar algún tipo de medida para mejorar la movilidad, ya que en los recientes años el número del parque vehicular ha ido creciendo, lo que complica el flujo y además impacta en el medio ambiente.

Presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar | Dámaris Arellanes

“Yo creo que es un tema que se debe de revisar, que se debe de analizar, inclusive sea un tema que se deba de analizar cuando yo ya no esté en el cargo, pero Juárez va a seguir creciendo, es una ciudad que está destinada a crecer mucho más y creo que esto va a traer mucha prosperidad económica, pero también habrá que tomar medidas de lo que es una gran ciudad”, dijo.

Cruz lamentó que el tema haya tomado tintes políticos, por ello dijo que deberá verse más a profundidad y no solo considerar la restricción de circulación, sino otras medidas para que la atención sea integral.