Ciudad Juárez.- Si alguna vez has sentido curiosidad por experimentar o aprender alguna disciplina artística pero no has sabido cómo iniciar, el evento de Open House de Bellas Artes es para tí.

Este día transcurre el evento de puertas abiertas en el que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) ofrece al público clases muestra, información detallada y presentaciones de las diferentes áreas de las que imparte talleres.

La cita es hoy a partir de las 10:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, iniciando con una demostración de ballet, clases muestra de: fotografía, bajo e improvisación jazz, piano, danza folclórica y teatro.

Las clases muestra estarán en diferentes aulas y se repetirán periódicamente para atender de forma grupal e individual las dudas de los asistentes acerca de instrumentos, materiales, horarios, niveles por clase y grupos por edades.

Simultáneamente habrá una muestra y venta de artesanías por invitados de la comunidad Huichol, además de venta de antojitos mexicanos.

El acceso es libre y gratuito, al igual que las diferentes actividades, por lo que los interesados podrán participar de todos los talleres muestra que deseen.

El evento se desarrollará en el Centro Universitario de las Artes (CUDA), en el Anillo Envolvente del Pronaf, entre la calle Manuel Díaz H. y Benjamín Franklin.

Cortesía

Cortesía

Cortesía