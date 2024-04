‘Es como si al Sol se lo comiera la Luna’: infancias

Ciudad Juárez.– El eclipse parcial de Sol que se avistó en el cielo juarense despertó gran interés entre la comunidad, logró reunir a niños, niñas, jovenes y adultos en el evento de observación del Club de Astronomía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Es como si al Sol se lo comiera la Luna. Muy interesante, muy bonito, porque si lo pensamos, no va a volver a aparecer en un par de años, así que hay que aprovechar este momento”, expresó Jeremy Aguilar de 11 años, quien acudió junto a su mamá y su hermana a la observación del evento astronómico.

La comunidad juarense que se registró previamente en la actividad realizada por los universitarios se dio cita en la terraza del Centro Cultural de las Fronteras (CCF), tuvieron la oportunidad de usar los lentes especializados con la certificación ISO 12312-2 aptos para la observación del eclipse solar.

El Club ofreció información a los asistentes, además facilitó el uso de dos telescopios uno Meade lS ACF y un Celestron Powerseeker 114EQ, a los cuales se les colocó un filtro especializado para la observación del Sol, así como unos binoculares aptos para seguir el avance progresivo del eclipse.

Entre la audiencia destacó la participación de infancias, quienes pudieron, en compañía de sus familias, atestiguar este fenómeno y contar con experiencia de observar la alineación de los astros que no tenía lugar con esas dimensiones en el territorio mexicano desde 1991.

“Me entusiasmé porque ellos pudieran vivirlo, porque el siguiente es creo en 30 y tantos años, le dije vamos a prepararnos, buscamos lentes, los pedimos en línea. Mi hija recicló esta caja la forró, le pegó sus calcomanías favoritas para que estuviera más protegida y evitar que se le movieran los lentes y ocurriera algo”, mencionó Claudia Figueroa, quien acudió en compañía de sus hijos 10 y 7 años.

Hace más de 30 años pudo observar el eclipse total que pasó por los cielos de México y recordó que en aquel tiempo había más mitos e información confusa entre la población.

“Antes había muchísimo más mitos, siempre hemos sabido que no se debe de ver directo, pero se pensaba que tenía efectos en las embarazadas, mucha gente decía que ni tocar agua. Muchas cosas que ahora la ciencia nos ha dicho que eso no es lo correcto. Yo me acuerdo que en aquella ocasión decían que se podía verlo con radiografías y ahora ya con los lentes que están avalados”, compartió la señora Figueroa.

El arribo del público inició a las 10:30 de la mañana, iniciando a observarse 11:09 de la mañana. Llegó a su punto máximo de observación en esta frontera a las 12:25 de la tarde.

Pese a contar con un clima parcialmente nublado, el público pudo observar el astro rey frente al que se interpuso la Luna, tanto con los lentes especializados, los telescopios y los binoculares.

En el momento culmen, el ambiente se tornó opaco, gris y con un ligero tinte naranja a lo lejos, posteriormente se recuperó claridad y en la observación la sombra del satélite continuó su paso.

Los instrumentos ópticos de nombrados por el Club de Astronomía como Kepler y Pencias, tuvieron gran concurrencia entre quienes buscaban no solo observar el elipse, sino capturar una imagen del trayecto del satélite lunar entre el Sol y el planeta Tierra.