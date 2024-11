Eran adultos mayores asesinados ayer en la Corregidora

Ciudad Juárez.– Tres adultos mayores fueron asesinados a balazos y otro más resultó lesionado en el interior de una vivienda ubicada en las calles Maclovio Herrera y Mariano Escobedo, de la colonia Corregidora, en Ciudad Juárez.

Las víctimas, dos de ellos hermanos, fueron identificadas como Samuel P. C., de 71 años; Ricardo P. C., de 67; y Arturo Sandoval C., de 62. Todos presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Un cuarto hombre, también hermano de dos victimas, Ezequiel P. C., de 66 años, sobrevivió al ataque y fue trasladado a un hospital, donde se reporta como estable tras recibir atención por heridas en la oreja y la fosa nasal del lado derecho.

Según vecinos, los disparos se escucharon la noche del lunes 18 de noviembre, pero el hecho no fue reportado hasta la tarde del miércoles, cuando una familiar ingresó al domicilio tras dos días sin tener contacto con ellos. En el lugar, los oficiales localizaron a las víctimas en diferentes habitaciones, mientras que el sobreviviente fue encontrado herido, pero consciente.

Peritos de la Fiscalía procesaron la escena y aseguraron dos casquillos calibre 9mm. Hasta el momento, no hay información sobre los responsables ni sobre posibles vehículos involucrados en el ataque.

La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida continúa con las indagatorias para esclarecer este multihomicidio que ha conmocionado a la comunidad.