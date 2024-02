Era mi obligación reclamar por acusaciones de Bonilla: alcalde

Ciudad Juárez.- El alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, declaró hoy en su conferencia semanal que era su obligación como alcalde reclamar sobre las declaraciones hechas por su homólogo Marco Bonilla, mismas que dijo fueron clasistas y excluyentes, además de un insulto a los juarenses.

Pérez Cuéllar reiteró que las declaraciones revelan cobardía e incapacidad de gobernar, ello teniendo incluso dos de los tres niveles de gobierno en el poder, es decir, que tanto como el Gobierno Estatal como el Municipal, son liderados por militantes del PAN.

“Después de que yo reclamé, que siento que era mi obligación reclamar esta acusación a los juarenses tan clasista y tan excluyente, se dejaron venir, regidores y diputados, no les voy a contestar. No tiene sentido. Creo que es mejor que cuidemos cada quien lo que decimos, que respetemos a los juarenses y a los chihuahuenses y que no le queramos echar la culpa a otro gobierno de los que tenemos”, dijo el mandatario.