Envió a Perú urna de su esposo fallecido, hoy teme ser víctima del crematorio

Ciudad Juárez.- A tres años de que su esposo falleció repentinamente en un hospital de la ciudad y optó por tomar un servicio de cremación para enviar sus cenizas a Perú, su país de origen, la señora Dora Sáenz se ha enfrentado a la noticia de que podría no haber recibido las cenizas de su ser querido y podría estar entre los cuerpos apilados que se encontraron dentro del crematorio Plenitud.

El señor Arturo Morales Galindo falleció el 7 de abril de 2022, la señora Dora tardó un mes en recibir la urna con las supuestas cenizas de la cremación de su esposo, y ahora, pide hacer visible que la funeraria que la atendió cambio de nombre pero, hoy se encuentra entre las que está siendo investigada por delitos que pudieran derivar en el manejo y respeto de los cuerpos.

“Murió en el hospital y ahí fue donde me agarró la funeraria desprevenida, en medio de mi dolor me dijeron que ellos se encargaban de todo. Al momento que me agarraron ahí en el hospital se llamaba Funerales Paraíso, pero ahora revisando los papeles y todo lo que ha pasado, ahora se llaman Amor Eterno”, explicó la mujer afectada por la situación al comparar los datos de la dirección, edificio e instalaciones de la empresa.