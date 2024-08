Ciudad Juárez.- El día de hoy los integrantes del Frente en Defensa de El Chamizal hicieron la lectura pública de un posicionamiento que entregarán al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el cual reiteran su oposición a la iniciativa de empresarios y gobiernos de construir el centro de convenciones y exposiciones en los terrenos de El Chamizal.

Daniel Delgadillo Díaz, vocero del Frente, expuso ante medios de comunicación que durante la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 9 de agosto externarán un posicionamiento en el cual hacen señalamientos en contra de la actual administración por el incumplimiento en el acuerdo realizado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de tener medidas precautorias para evitar que el parque continuara siendo devastado.

Por su parte Leticia Chavarría, integrante del Frente, lamentó que el Municipio solamente contemple 83 hectáreas de las 327 que tiene El Chamizal y agregó que no basta con forestar o reforestar porque el severo daño del parque no da lugar a solo conservar sino a que amerita una restauración ecológica completa.

Con respecto a las alternativas que se han expuesto para la construcción del Centro de Convenciones, los activistas mencionaron que no están en contra del proyecto, pero consideran que debe de realizarse en espacios privados y no de orden público o que sean parques, pues cabe señalar que otra de las propuestas expuestas es que se construya en el Parque Central.

“El Chamizal y el Parque Central son los pulmones de la ciudad que se han ido devastando y eso ha sido de manera intencional. El territorio de El Chamizal es muy codiciado para los empresarios y ciertos políticos porque está entre los puentes internacionales y sabemos que la ciudad está perdiendo mucho dinero porque no se hacen aquí eventos de talla internacional…Nosotros no nos oponemos pero no en terrenos públicos y menos en parques y zonas ecológicas”, dijo Chavarría.