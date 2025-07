Ciudad Juárez.- Han pasado siete años desde que la señora Eva Guadalupe Rodríguez Guillen fue operada de cáncer de mama en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, debe continuar en tratamiento con anastrozol; durante años ha batallado para que se le entregue su dotación mensual.

Sosteniendo una pancarta de color amarillo con el mensaje “Entreguenme los medicamentos para mi esposa con cáncer de mama”, el señor Sergio Ramón Majalca Guzmán, esposo de la señora Eva realizó una protesta pacífica frente a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 47 del IMSS, ubicada en la calle Libertad 2015 en la colonia La Chaveña.

En entrevista a Netnoticias compartió que luego de la cirugía realizada en 2018 le dictaron tratamiento por cinco años; tiempo después en una cita de seguimiento con el médico radiólogo les informaron que el tratamiento debería ampliarse a siete años debido a que no recibió radioterapia posterior a la cirugía.

“Deben de ser cinco pero van a ser siete porque ellos no le dieron radiaciones, siempre hemos estado teniendo problemas porque no nos surten el medicamento, pero ahora en estos meses no nos lo han surtido”, explicó el afectado al comentar que ha recurrido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervenga y el Instituto les entregue el medicamento.

“Me dijeron ‘haz lo que quieras’; la señorita Marmolejo Martínez y Raúl Espinoza, que es de los administradores me han traído a puras mentiras, dicen que me va a llamar y no me han llamado”, señaló enfurecido.

En una visita previa a la UMF No. 47, el personal administrativo le proporcionó al señor Majalca un número guía de DHL con información de que la paquetería con el medicamento había salido de Guadalajara y estaba en camino a esta frontera, llegó el día lunes 7 de julio y aún no se han comunicado con él.

Llamó a la comunidad juarense a no solamente indignarse por las personas que han fallecido y sus cuerpos fueron tratados sin dignidad en el caso del crematorio Plenitud, sino también por aquellas que podrían perder la salud, tener complicaciones o fallecer por falta de medicamento en el IMSS.

Al Gobierno Federal le extendió un llamado para que se respete el derecho a la salud de las personas enfermas de cáncer y se garantice el acceso a los medicamentos que los especialistas del propio IMSS les recetan para continuar su atención.

“Ellos no dicen nada cuando la gente muere porque no les dan su medicamento; nos están dejando que nos muramos. La presidenta dice que los que nos quejamos del Seguro Social es nada más por estar fregando, pues aquí está la evidencia de que no, señora presidenta. No nos dan nada, no somos Dinamarca, somos La Chaveña, vea donde vivimos”, expresó el entrevistado.

Dijo que en más de una ocasión se ha visto obligado a comprar el medicamento para su esposa, debido a que las citas con el médico las programan con más de un mes de distancia, por lo que las dosis se acaban antes de poder obtener otra receta para ir por ella a la farmacia del IMSS y cuando acuden no está disponible.

En esas ocasiones ha llegado a pagar 4 mil 600 pesos del medicamento en farmacias especializadas o mil 900 pesos en caso de ser genéricos.