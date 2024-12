Ciudad Juárez.- Con el dolor de no poderle responder a su hijo dónde se encuentra su padre porque desapareció en ciudad Juárez, la señora María de la Luz Cortez esposa de Héctor Javier Ruiz Hernández, participó hoy en una protesta para exigir que la fiscalía agilice la búsqueda, puesto que ella ha entregado datos que no han sido usados por los agentes de investigación.

Frente al monumento Cruz de Clavos, ubicado al pie del puente internacional Paso del Norte, la señora María sostuvo una pesquisa con la fotografía de su esposo y compartió que los agentes que llevan el caso han sido omisos con los datos de prueba.

“Es un dolor que no le deseo a nadie, yo como esposa, como madre, es un dolor que siento cuando mi hijo me dice ‘¿papá viene?’ Y papá nunca llega. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo fiscalía se va a hacer responsable en el apoyo para dar con nuestros familiares?”, cuestionó la afectada.

La primera semana del mes de agosto del 2023 fue la última vez que ella vio a su esposo, pues cuando volvió a casa un día, él no se encontraba.

“El caso de mi marido lleva un año ocho meses, se la han llevado a fiscalía pruebas, llamadas anónimas que me han hecho, puntos donde me han dicho que está enterrado; hasta ahorita la licenciada que lleva el caso no ha sido para darme una llamada”, afirmó.

Planteó que ha tenido que acudir a preguntar, porque se realizan comparecencias y nunca le han dado avances en las investigaciones.

“(Hay) pruebas de ADN que no son de él, se han descubierto muchas osamentas, pero al parecer él no es ninguna de las personas que se han encontrado, pero no he tenido una atención de la licenciada, soy yo la que está acudiendo día con día”, dijo desesperada.