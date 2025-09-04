Ciudad Juárez.- Hoy autoridades municipales, hicieron la entrega de obras de rehabilitación en la primaría Frida Kahlo, ubicada al suroriente de la ciudad, el evento donde hubo autoridades educativas fue encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

A las y los estudiantes además se les entregaron mochilas que son parte del programa del municipio, Cruzada por la Educación.

El alcalde les aseguró a los presentes que el actual gobierno municipal le sigue apostando a la educación.

"Yo desde hace muchos años he dicho que la educación la cultura y el deporte son herramientas fundamentales para construir una mejor ciudad, que lo que se haga hoy por la inversión de las niñas y los niños debe tener una retribución en el futuro, pues no se trata solamente de una mochila se trata de decirle a los estudiantes que nos interesa" expresó el mandatario.

Y recordó que la entrega para este año será de 130 mil mochilas y 48 mil loncheras dentro del programa Cruzada por la educación.

"También resanar y pintar escuelas, tiene que ver con dar un espacio digno a los niños a estudiar", dijo el alcalde.

Les aseguro que dentro de los planes que expresará en el informe de gobierno del próximo domingo es su intención seguirle apostando a la educación públicaya que recordó él mismo se formó en estas instituciones.

Para cerrar el evento, directivos de la primaria y la sindica del municipio develaron una placa que deja constancia de la obra que realizó el gobierno municipal en esta primaria del suroriente de la ciudad.