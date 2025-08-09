Entregan rehabilitación de la calle Diego Lucero en la 15 de Enero

Ciudad Juárez.– El presidente Cruz Pérez Cuéllar entregó la calle Diego Lucero a los habitantes de la colonia 15 de Enero.

El alcalde dijo que la pavimentación que se entregó este día consta de la avenida Miguel de la Madrid a Agripina Gallegos.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que se pavimentaron mil 907 metros cuadrados con concreto hidráulico y se hizo la introducción de agua potable y alcantarillado, alumbrado público y la pintura.

La inversión para esta obra fue de 5 millones 753 mil pesos, dentro del programa de Mejoramiento Vial 2025.

El coordinador de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, dijo que personal de la dependencia se encargó de la señalética horizontal, consistente en 418 metros lineales que se encargan de dividir los carriles.

La presidenta del Comité de Vecinos, la señora Claudia Sigala, reconoció y agradeció al Gobierno Municipal por la ayuda que se les dio, ya que está es una colonia de más de cuatro décadas y no se le había puesto atención por otras administraciones.