Ciudad Juárez.– Como parte del programa municipal Adopta un Camellón, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega del camellón ubicado en la calle Paseo de la Victoria, el cual fue rehabilitado con el apoyo de la iniciativa privada, a través del Hotel Mesaluna.

Claudia Morales, directora de Desarrollo Urbano de Municipio, informó que el tramo intervenido abarcó 75 metros lineales, donde se realizaron trabajos de pintura en guarniciones, colocación de piedra decorativa, así como la plantación de 8 árboles tipo palo verde. Además, se instalaron 11 bancos, contribuyendo a la mejora visual y funcional del espacio urbano.

Durante el evento, el alcalde agradeció a las empresas participantes por sumarse a este esfuerzo colectivo, toda vez que no es una obligación de estas intervenir espacios públicos.

“Gracias por esta intervención. Ustedes pagan sus impuestos, no tendrían obligación de hacer más, pero lo hacen. Muchas gracias por apoyar a nuestra ciudad”, expresó Cruz Pérez Cuéllar.

Por su parte, el gerente de Hoteles Zara, empresa responsable de este camellón, destacó su compromiso social lo cual dijo realizan de todo corazón para beneficio de las y los juarenses.

A la fecha, el programa “Adopta un Camellón” ha logrado la firma de 15 convenios con diversas empresas locales, quienes se han comprometido a rehabilitar y mantener diferentes tramos de camellones en distintos puntos de la ciudad.