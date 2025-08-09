Ciudad Juárez.– Con una inversión de 4 millones 060 mil 968 pesos, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar entregó la rehabilitación de la calle Singapur, en el tramo que va de la calle Ceilán a Canadá, en la colonia Oasis.

La obra abarcó una superficie de mil 161 metros cuadrados y se complementó con la instalación de 4 luminarias nuevas y la rehabilitación de 65 más, logrando que 69 estén en funcionamiento.

Además, como parte del trabajo integral en la zona, se retiraron 3.8 toneladas de basura, 10 llantas y se instalaron 200 metros de cableado eléctrico, lo que permitirá un mejor funcionamiento del alumbrado público. También se brindó apoyo directo a la Escuela Primaria Antonio Caso, fortaleciendo así los servicios educativos de la colonia.

Durante el evento, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar felicitó a los vecinos por su participación y organización.

“Felicito a los vecinos que se organizaron y mediante su voto lograron que esta obra se realizara. Es una muestra de cómo juntos podemos lograr una mejor ciudad”, dijo.

Por su parte, Salvador Ávila, vecino, expresó su agradecimiento al alcalde y a su gabinete municipal:

“Es digno de aplauso y reconocimiento que nuestro Presidente esté con esas obras. Porque esto era un caudal de lodo, y ahorita estamos al 100 por ciento en cuanto a eso. Nuestro reconocimiento y agradecimiento”.