Ciudad Juárez.– Este día se llevó a cabo la entrega de los trabajos de pavimentación de uno de los estacionamientos del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Juárez, así como de una serie de obras complementarias por parte del Gobierno Municipal.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega en compañía de los directores de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, quienes hicieron entrega formal al director de la institución, Mario Macario Ruiz, de las obras ejecutadas.

La obra incluyó mil 591 metros cuadrados de carpeta asfáltica, un vaso de captación en la entrada del estacionamiento, banquetas de concreto y pintura. Estos trabajos se realizaron con recursos provenientes de la Transferencia de Potencial Urbano (TPU) de una empresa desarrolladora de la ciudad, con una inversión de tres millones 700 mil pesos, detalló la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales.

Por parte de Servicios Públicos, su titular, César Tapia, informó sobre la instalación de tres arbotantes nuevos, tres bases de concreto y 100 metros de red de alumbrado. Además, en las calles aledañas se colocaron 10 luminarias nuevas que ya se encuentran en funcionamiento.

El director del Tecnológico de Ciudad Juárez agradeció al alcalde y a su equipo de trabajo por esta obra que impacta de manera directa en la comunidad estudiantil.

“Esta área contigua la utilizamos para eventos de toda la escuela. Como pueden ver, aquí están las canchas de básquetbol y la alberca, y teníamos un tema complicado con los espacios de cajones de estacionamiento para la comunidad estudiantil y los docentes. La verdad, estamos muy contentos de que nos visiten”, mencionó el directivo.

Para cerrar el evento, el alcalde Pérez Cuéllar y el director del TecNM en Juárez develaron la placa que detalla los beneficios de esta obra.