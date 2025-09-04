Entregan domo al Jardín de Niños Guillermo Porras Muñoz

Ciudad Juárez.– Hoy autoridades educativas y municipales, encabezadas por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, entregaron un domo al Jardín de Niños Guillermo Porras Muñoz, ubicado en la Colonia Parajes del Sur, al suroriente de la ciudad.

Durante la entrega simbólica del domo, las autoridades municipales aprovecharon para hacer entrega de loncheras, que son parte del programa Cruzada por la Educación.

Durante su intervención, el alcalde destacó que la inversión en educación pública debe ser en todos los niveles, desde el jardín de niños hasta la universidad, es por ello la entrega de loncheras en el plantel.

En una serie de peticiones por parte de padres de familia, profesores y de la alumna Nohemí Ávalos, se solicitó pintura para la escuela. El alcalde les aseguró que para 2026 los beneficiará en los proyectos del Presupuesto Participativo, donde este plantel estuvo inscrito en un proyecto, pero no lograron los votos para su obra.

"Vamos a hacer en el 2026 bolsas diferentes en el presupuesto, porque muchas primarias y los jardines de niños aún con buena votación no ganaron, las prepas evidentemente ganan porque tienen más estudiantes, en el 2026 vamos a hacer una bolsa para jardines de niños que ya se votaron en el 2025 y la otra para primarias, para que sea justa la competencia", expuso.