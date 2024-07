Ciudad Juárez.- Desde hace 10 años y a causa de la diabetes, la señora Julia Ramírez Martínez ha ido perdiendo su dentadura inferior, lo que le ha implicado problemas para su alimentación, pero la falta de recursos no le permitía costear atención odontológica. Hoy celebró ser beneficiada con una prótesis dental gracias al DIF Municipal y el Club Rotario Siglo XXI.

“Ahora sí me voy a reír (...) me van a poner mi prótesis, vengo del centro comunitario Olivia Espinoza allá nos anotaron, nos pidieron nuestra papelería, venimos a las pruebas y ahora nos los van a entregar. A mí me van a poner todo lo que es la prótesis inferior. Ya tenía mucho tiempo, por falta de dinero nunca me pude poner yo esto, hasta ahora que salió el programa”, dijo la mujer de 72 años entusiasmada por obtener la prótesis dental.

Con un evento para la entrega y colocación de prótesis, la mañana de hoy 36 personas adultas mayores recibieron placas y piezas dentales que les permitirán mejorar su calidad de vida.

Rubí Enríquez, presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, encabezaron la entrega de los implementos dentales que se gestionaron a través del Club Rotario Siglo XXI, a quienes agradecieron por su trabajo voluntario en favor de la comunidad fronteriza.

“Agradecer profundamente al Club Rotario Siglo XXI por este gran programa que estamos implementando, con los beneficiarios de las personas mayores en el DIF Municipal”, dijo Enríquez.

El edil se sumó al agradecimiento con un mensaje de reconocimiento a todo el personal que en el DIF trabajan de forma coordinada para buscar beneficios para la comunidad, y en este caso, a través de los rotarios que cuentan con los especialistas, el recurso y el programa.

Daniel Martínez, presidente del Club Siglo XXI, exhortó a las personas adultas mayores a utilizar sus piezas dentales, las cuales fueron hechas a medida para ofrecerles la oportunidad de mejorar no solo la estética, sino también su alimentación.

“Gracias a las autoridades por hacer posible esta entrega de prótesis. Entregar una prótesis es algo que les va a ayudar para mejorar la autoestima, la alimentación, la digestión, no nada más es la parte estética, sino también la parte funcional del cuerpo. Es bien importante que las usen”, observó el dentista.

El equipo de Rotary acudió con las placas dentales identificadas por paciente, y en el lugar se realizó la colocación de la pieza, para corroborar su funcionamiento y que la persona beneficiaria también pudiera aprender a colocar su prótesis para hacer el aseo bucal.