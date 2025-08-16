Ciudad Juárez.– Hoy el alcalde Cruz Pérez Cuéllar entregó las calles Pafos y Algodoneros que fueron pavimentadas a través del recurso que los juarenses pagaron para la regularización de su vehículo.

Con el programa del Gobierno Federal del Registro Público Vehicular (Repuve), el municipio ha recibido recursos que se destinan a la pavimentación de calles.

Las obras entregadas hoy con el programa Mejoramiento de Vialidades cuentan con una inversión de 3 millones 871 mil 425.57 pesos, para la pavimentación de 4 mil 176 metros cuadrados de superficie en las dos vialidades.

En la entrega a los vecinos del sector, el presidente municipal estuvo acompañado de los directores de obras públicas, servicios públicos, y seguridad vial quién es detallaron las acciones de equipamiento con luminarias la pinta de carriles y guardas de banquetas.