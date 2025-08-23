Entrega pistola de su esposo a policías tras pelea familiar

Ciudad Juárez.– Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) diero a conocer que aseguraron un arma de fuego tras atender una denuncia por violencia familiar.

La intervención se dio luego de agentes municipales atendieran un llamado donde reportaron un caso de violencia familiar en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lirios y Potasio, en la colonia Cazadores Juarenses.

Al arribar al lugar del reporte se entrevistaron con la víctima la cual les señaló que su agresor quien es su esposo se había retirado del domicilio al percatarse que ella había solicitado ayuda.

Posteriormente se percató que su pareja dejó un arma de fuego, por lo que la entregó a los oficiales, quienes procedieron a su resguardo siendo una pistola calibre 45 con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles.