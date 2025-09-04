Entrega Municipio Sala de Usos Múltiples en la Secundaria Federal 15

Ciudad Juárez.- Un gran salón de usos múltiples, el más grande del plantel y que servirá para reuniones de padres de familia, juntas de maestros y ensayos de estudiantes, fue entregado este día por el gobierno municipal, con la presencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, a la Secundaria Federal Número 15, ubicada en la colonia Fray García de San Francisco.

Llena de entusiasmo, la directora del plantel recibió al alcalde, recordándole que es la segunda ocasión que acude a esta secundaria y que estas acciones siempre contribuyen a que las escuelas cuenten con espacios más dignos para sus estudiantes.

Al intervenir, el alcalde Pérez Cuéllar recordó que su visita anterior tuvo como objetivo inaugurar el domo con que cuenta la instalación.

"Además de la entrega de mochilas y útiles escolares, si hacemos un resumen de esto, el domo, los útiles y el salón reflejan claramente que para este gobierno la educación es una prioridad, porque el tesoro más grande que tiene Juárez son sus jóvenes; ustedes son la mejor inversión que podemos hacer, es la inversión que de alguna manera tiene que ver con la juventud de esta ciudad", expresó el presidente municipal.

Con estas acciones, dijo, se busca ratificar el compromiso con la educación pública: "Aquellos que fuimos formados en la educación pública tenemos la responsabilidad de que, al llegar a un espacio de poder, debemos regresar un poco de lo mucho que recibimos", aseguró Pérez Cuéllar.

Luego del cierre del evento protocolario, realizaron un recorrido por la sala de usos múltiples recién entregada.