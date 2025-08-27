Ciudad Juárez.– El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), entregó más de 50 mil pesos a dos empresarias juarenses como parte del programa Proyectos Productivos y Economía Solidaria, con el objetivo de fortalecer sus negocios del sector alimentos.

La entrega se realizó en las oficinas del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, ubicadas en el Parque Central, como parte de las acciones para impulsar la economía local y fomentar el emprendimiento.

Las beneficiarias son:

Karla Vázquez, propietaria de la pastelería Evangeline Bake Lab, quien destinará el apoyo a la adquisición de hornos, batidoras y refrigeradores.

Alicia Moctezuma, creadora de Snack Alice, negocio de botanas y postres, quien invertirá en mobiliario y una estufa para su emprendimiento.

Arlyn González, coordinadora de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, señaló que estos apoyos fortalecen la base empresarial de la ciudad, al dotar a los emprendedores de herramientas que les permitan consolidar sus proyectos, generar empleos y dinamizar la economía local.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de respaldar iniciativas que promuevan el bienestar y desarrollo de la comunidad juarense.