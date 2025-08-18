Ciudad Juárez.– A través de una convocatoria conjunta, el DIF Estatal y la Fundación Telmex Telcel realizaron la entrega de 100 dispositivos auxiliares auditivos para personas de diferentes edades con reducción de esta función.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Juárez, destacó que a través de la campaña “Peso a Peso” de la Fundación se destinaron 266 mil 200 pesos para este apoyo, donde el Estado puso la mitad y la iniciativa privada la otra parte de la inversión para la entrega de los dispositivos.

“La gobernadora del estado nos ha dado una instrucción muy precisa, atender las demandas más sentidas de la población. El traer un aparato auditivo hace un antes y un después en la vida de las personas, para hacer una vida lo más normal posible, esto es algo muy importante. Agradezco al DIF Estatal y a la Fundación Telmex Telcel”, dijo Ortiz Villegas.

Cecilia Andrade, representante del DIF Estatal en Zona Norte, informó que hace tres meses se emitió la convocatoria a través de la cual la comunidad acudió a realizar su registro en el que presentaron una identificación y se les realizó un estudio socioeconómico para seleccionar a personas beneficiarias.

“Hoy celebramos la entrega a estas 50 personas, cada persona debe ser escuchada y valorada como parte importante de la sociedad. Con ayuda de Fundación Telmex Telcel hemos hecho posible esta entrega gratuita de aparatos auditivos”, dijo al precisar que varios de los beneficiarios recibirán dispositivos para ambos oídos.

Por parte de la Fundación Telmex Telcel estuvo presente el audioproteista Carlos Muñoz, coordinador de la campaña, quien refirió que cuentan con 18 años de trabajo para la entrega de aparatos auditivos, beneficiando a más de 80 mil personas en ciudades de todo el país.

En el evento de entrega se realizó la entrega formal a la niña Carmen Sofía de 11 años de edad, quien requería aparatos auditivos en ambos oídos y acudió acompañada de su madre, quien atenta al procedimiento de colocación la miró y le preguntó “¿sí escuchas?” y la niña le respondió “sí”, ambas con una sonrisa tímida de estar al frente de la entrega.