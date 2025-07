Ciudad Juárez.- La familia Martínez revivió el dolor de la pérdida del señor Humberto Martínez, al abrir la urna que conservaban en su casa creyendo que en ella se encontraban los restos del señor que falleció en octubre 2021; en lugar de sus cenizas encontraron una bolsa con la identificación del nombre de una mujer.

Claudia Martínez, hija de la familia afectada informó a los medios de comunicación que luego de compartir su caso en las redes sociales la familia de la señora Sánchez la contactó y pactaron un encuentro para entregar la urna con las cenizas que tienen el nombre de su mamá.

“No me dieron piedras, no es mi familiar, es una señora. Yo me cité con las hijas de ella para entregarles las cenizas y que estos cabrones me respondan por mi papá; traigo los documentos que avalan lo que estoy diciendo”, dijo la mujer quebrada en llanto mientras sostenía una urna de color negro.

Precisó que al interior de la urna, encontró una hoja con el nombre de la señora, en la cual aparecía el nombre de otra funeraria; mientras que los documentos que le otorgaron de su padre, el crematorio en el que se habría realizado el servicio es el de nombre Plenitud, el cual se encuentra bajo investigación tras la localización de 383 cuerpos apilados y en estado de descomposición.

“Ni siquiera el crematorio coincide, el de la señora es Memorial; a mi papá lo cremaron en Plenitud. De quién es el error, quién me va a responder por mi papá”, dijo en medio de su dolor.

Al comunicarse con la familia de la señora Sánchez, Claudia Martínez tuvo el conocimiento de que la urna que esa familia recibió fue depositada en un nicho en el estado de Durango, por lo que ahora se deberá realizar un trámite para solicitar la exhumación y el traslado para revisar la urna.

“Allá está su mamá, lo que ellos pensaban que era su mamá. Ojalá que solo sea en mi caso que se equivocaron de urna, pero ellos (la funeraria Latinoamericana) me tiene que responder a mí por el cuerpo de mi papá. No me voy a mover de aquí hasta que me den una razón”, exclamó la afectada.

Durante el viernes, decenas de personas se presentaron en la funeraria Latinoamericana para realizar trámites como solicitar un certificado expidiera información sobre el crematorio al cual fueron trasladados los restos de sus familiares y obtener información de si podrían o no ser de los 383 restos que aún no han sido identificados.